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Политика

Законопроекты о летнем отдыхе и вознаграждении спортсменов рассмотрел социальный комитет Псковского облсобрания

Сегодня, 24 января, накануне 17-ой сессии Псковского областного Собрания депутатов комитет регионального парламента по труду и социальной политике рассмотрел вопросы об организации летнего отдыха детей, о вознаграждении спортсменов за победы в международных турнирах и план нормотворческой деятельности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Депутаты поддержали проект закона, который наделяет областные спортивные федерации правом направлять региональные сборные команды на международные турниры – несмотря на то, что псковские спортсмены активно участвуют в соревнованиях, проходящих за рубежом, такая возможность не была прописана в областном законодательстве. Как пояснил заместитель председателя Госкомитета по физической культуре и спорту Алексей Орлов, предлагаемая поправка позволит привлекать к финансированию сборных команд внебюджетные средства.

Ещё одно дополнение, предлагаемое внести в закон «О физической культуре и спорте в Псковской области», касается расширения перечня спортивных турниров за победу, в которых спортсменам и их тренерам полагается единовременная денежная выплата. Речь идёт о соревнованиях, приравненных к чемпионатам мира и Европы.

«Сколько дополнительных денег понадобится?» - поинтересовался у разработчика законопроекта председатель комитета Виктор Антонов. Алексей Орлов пояснил, что необходимые финансовые средства уже заложены в госпрограмму, но нужны законные основания для осуществления выплат.

Докладчиком по следующему по следующему вопросу повестки – проекту закона «О полномочиях государственного предприятия Псковской области «Центр детского отдыха и оздоровления» в сфере организации отдыха и оздоровления детей» выступил и.о. председателя областного управления образования Геннадий Барышников.

«Центр детского отдыха и оздоровления» многие и многие годы занимается этой деятельностью, и мы все видим, что организация отдыха детей в нашем регионе проходит достаточно успешно, без каких-либо ЧП», - отметил Геннадий Барышников. По его словам, передача Центру полномочий в сфере организации отдыха и оздоровления детей позволит упростить процедуру проведения государственных закупок этой услуги.

«А сколько в регионе частных оздоровительных лагерей», - задал вопрос Виктор Антонов.

«Три, - ответила директор «Центра детского отдыха и оздоровления» Татьяна Богданова. - Но с ними мы заключаем договоры, и частные базы отдыха попадают под те же требования, что и государственные».

Руководитель госпредприятия добавила, что в связи с трагическими событиями, произошедшими в последние годы во время летнего отдыха детей в других регионах, со стороны государства ужесточаются требования к тем, кто занимается этой деятельностью: учитывается стаж работы, опыт, наличие специалистов и собственных баз отдыха.

«На балансе нашего предприятия находятся 10 загородных оздоровительных лагерей, в которых в прошлом году отдохнуло 28 тысяч детей – более 70% от общего количества оздоровленных детей», - отметила Татьяна Богданова.

Члены комитета проголосовали в поддержку предложенного законопроекта. Кроме того, в рамках заседания депутаты рассмотрели ряд других законопроектов, а также план нормотворческой деятельности Собрания на первое полугодие.

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