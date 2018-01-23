22-летний порхович на ВАЗе повторно задержан пьяным за рулём

15:43, 24 января 2018, ПАИ

Ночью 20 января в Порхове на площади Красной Армии полицейские остановили автомашину ВАЗ-21140. Выяснилось, что легковушкой управлял 22-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения, не в первый раз севший за руль в нетрезвом виде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Возбуждено уголовное дело.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.