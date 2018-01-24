Месхиев об отзыве прокатного удостоверения у «Смерти Сталина»: Лучше запретить, чем потом ходить на похороны

15:25, 24 января 2018, ПАИ

Руководитель Театрально-концертной дирекции (ТКД) Псковской области Дмитрий Месхиев прокомментировал Псковскому агентству информации ситуацию с отзывом прокатного удостоверения у фильма «Смерть Сталина».

«Министерство культуры действует в рамках законодательства, оно обязано реагировать и проверять жалобы общественных деятелей, организаций, политических партий. Вот «Паддингтону» в итоге прокатное удостоверение дали, проблем нет. На фильм «Смерть Сталина» есть жалобы. Я его не видел и не могу комментировать, у меня относительно картины нет своей точки зрения. Но, насколько я знаю, общественные деятели, чиновники возмущены тем, что там показано. Минкульт, согласно законодательству, на это реагирует», - отметил Дмитрий Месхиев.

Отметим, что выход на российские экраны британской сатирической комедии Армандо Яннуччи «Смерть Сталина», снятой по комиксам Фабьена Нури и Тьерри Робина, был запланирован на 25 января. Мировая премьера состоялась в сентябре 2017 года. Сюжет кинокартины сосредоточен на гонке за власть в СССР после смерти Иосифа Сталина в 1953 году.

Основанием для отзыва стал подпункт «д» пункта 20 правил, касающихся прокатных удостоверений, утвержденных постановлением правительством РФ. Он гласит, что прокатное удостоверение может быть отозвано в случае «выявления при публичной демонстрации фильма материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации».

«Эта прекрасная свобода печати и прочих других вещей, например, во Франции привела к диким вещам. Мне кажется, что правильнее было бы запретить, чем потом ходить на похороны, - заявил Дмитрий Месхиев. - У нас в последнее время странная тенденция, что Министерство культуры всегда крайнее, всегда во всём виновато, Министерство культуры - цензор. А министерство, как любой государственный орган, действует в рамках законодательства. Министр культуры не гонит отсебятину. Он чиновник, за которым причём очень пристально наблюдают разнообразные деятели культуры и общественные деятели».

Дмитрий Месхиев назвал происходящее «очередным витком популизма и манипуляции» общественными деятелями и деятелями культуры. «Вот когда что-то запретят несправедливо, тогда можно бить в набат. Если в картине происходит издёвка над политическими деятелями нашей страны, а в случае со «Смертью Сталина» это ещё и зарубежные творцы, я считаю, что такие вещи нельзя позволять. К тому же я не думаю, что это такое великое произведение искусства, которое надо обязательно посмотреть», - отметил руководитель ТКД.

«А если бы мы обгадили имя Черчилля, Трумэна или любого другого лидера, как вы думаете, в Америке бы запретили это кино? Да 100%. Кто-нибудь бы возмущался? Никогда. А в Англии с их законами и подавно. Если бы мы сделали придурком Рузвельта, то, наверное, американцы такое кино бы не пустили в прокат. Никто бы и возмущаться не стал, и комментарии по этому поводу брать. У нас чрезмерно демократическая страна с чрезмерной свободой слова и самовыражения. В 90% стран даже разговаривать бы не стали. Если это порочит лидеров страны, даже прошлых лет, то в Америке никогда бы не пустили такое кино, сделанное не ими самими. Важный момент: сделано это нами или нет. Если мы делаем сатиру на наших лидеров, это одна история. Если издёвка идёт из другой страны, это иное, тут, скорее, даже политический подтекст. На него определенным образом надо реагировать», - подытожил Дмитрий Месхиев.