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Спасает верёвка, а не смартфон

Запретный плод всегда сладок, особенно если он может принести выгоду. Вероятно, именно поэтому заядлые рыбаки продолжают игнорировать действующий запрет выхода и выезда транспорта на лёд и в надежде на богатый улов отправляются на Псковское озеро. Такая подлёдная рыбалка может закончиться весьма плачевно, в чём и убедились пятеро горе-рыбаков, на минувшей неделе решивших покататься по водоёму на снегоходе. Псковское агентство информации выяснило, кто и как спас провалившихся под лёд людей

Сегодня многие, увидев попавшего беду человека, в первую очередь берут в руки телефон. Очевидцы думают об удачных кадрах и видео, но почему-то не о спасении людей. К счастью, есть и те, кто готов поспешить на помощь в любую минуту – таким людям обязаны жизнью пять рыбаков, провалившихся под лёд Псковского озера 21 января.

Дело было так. Четверо мужчин и одна женщина отправились на рыбалку на Псковское озеро в районе деревни Видовичи. Пешком идти далеко, поэтому решили поехать на снегоходе. Сначала все было хорошо, но в один прекрасный момент лёд не выдержал, и транспорт вместе с пассажирами провалился в полынью. Несложно догадаться, что шансов выбраться из ледяной воды у рыбаков почти не было.

Помог счастливый случай – неподалеку рыбачили двое молодых людей, которые, не задумываясь, побежали спасать терпящих бедствие. Спасителями оказались местные рыбаки Ярослав и Дмитрий Фроловы.

Ярослав Фролов

22-летний Ярослав живёт в деревне Муровицы Псковского района и занимается промысловым ловом рыбы. В этот день он приехал за 26-летним братом, сидевшим на озере с удочкой. Они уже собирались уезжать, когда увидели, что неподалеку под лёд провалился снегоход. Сам Ярослав описывает события так: «Сразу побежали туда и начали вытягивать их веревкой из полыньи. Вытянули почти всех, один остался, минут 25 был он в воде, уже начал терять сознание. Потом мужчина, которого вытянули вторым, прыгнул в воду с веревкой, зацепил его, и мы уже вытянули их двоих. Хорошо, что веревка была с собой».

Дмитрий Фролов

После этого Ярослав и Дмитрий поделились с промокшими рыбаками сухой одеждой, развели на берегу костёр и начали растирать пострадавших. Вскоре подоспели профессиональные спасатели, забрали искупавшихся рыбаков и отправили их в больницу. Ну, а снегоход благополучно отправился на дно.

Поступок братьев Фроловых - поистине героический, хотя сами они так не считают. «Любой нормальный человек поступил бы так же», - уверен Ярослав.

А вот сами спасенные и их родственники настаивают на том, что ребят нужно обязательно наградить. Пострадавшие ищут встречи со своими спасителями, чтобы отблагодарить их лично, а пользователи соцсетей просят вручить братьям медаль «За спасение утопающих».

Один из активных псковичей, тоже рыбак-любитель, даже позвонил в редакцию ПАИ и заявил: «Два молодых пацана спасли пятерых человек. Ни одного, ни двух, а пятерых! Молодой парень совершил геройский поступок вместе с братом. Таких людей нужно отмечать. В наше время многие люди схватились бы за смартфон, и только немногие схватились бы за веревку, чтобы спасти людей».

Ярослав Фролов

Алгоритм выдвижения героев на медаль объяснили в ГУ МЧС России по Псковской области: какая-либо инициативная группа должна написать обращение в ведомство с просьбой присвоить награду. Это могут сделать и сами спасенные, хотя им, вероятно, лучше не светиться лишний раз – иначе помимо штрафа заработают еще и втык от спасателей.

* * *

Случаи, когда любители зимней рыбалки сами становятся «уловом», в Псковской области происходят регулярно. Несмотря на строгий контроль рыбинспекции и МЧС, рыбаки продолжают ездить на озера, и порой не возвращаются оттуда. Потому что не всегда рядом есть тот, кто, рискуя собственной жизнью, бросится в студёную воду и вытащит утопающего на берег. Безусловно, таких отважных людей нужно поощрять, а вот нарушителей - строго наказывать, чтоб другим неповадно было.

Ульяна Ловыгина
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