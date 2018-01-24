Новую единицу времени создали в компании Facebook

15:45, 24 января 2018, ПАИ

В компании Facebook создали новую единицу времени — flick. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на канал CNBC.

Новая единица равна 1/705,6 млн. секунды и предназначена для создания видео и фильмов. Название flick происходит от слияния слов frame и tick, которые переводятся как «кадр» и «счет».

Как рассказал разработчик «флика» Кристофер Хорвата, новая единица времени находится между микросекундой и наносекундой. По его словам, «флик» позволит удобнее измерять продолжительность отдельных кадров и синхронизировать видео.