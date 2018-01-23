Не вернувшегося с работы жителя Струг Красных разыскивают следователи

13:21, 24 января 2018, ПАИ

Псковский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета России по Псковской области устанавливается местонахождение 27-летнего жителя посёлка Струги-Красные Андрея Хижняка. Он 15 ноября 2017 года не вернулся с работы домой, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК.

На вид пропавшему 27-30 лет, рост - 182 сантиметра, телосложение худощавое, волосы черные, стрижка короткая, глаза карие. На спине у него большая татуировка.

Был одет в вязанную шапку черного цвета с белой надписью, куртку из кожзаменителя коричневого цвета, джемпер синего цвета, брюки и ботинки черного цвета.

Всех, кто располагает сведениями об обстоятельствах исчезновения Андрея Хижняка или о его местонахождении, просят обратиться в следственный отдел в Пскове по телефону 290-634.