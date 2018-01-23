Начальник медчасти силового ведомства в Псковской области подозревается в служебном подлоге

13:28, 24 января 2018, ПАИ

В Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника филиала медицинской части ФКУЗ МСЧ №78 ФСИН России. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области, она подозревается в служебном подлоге. Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности регионального управления ФСБ.

По версии следствия, в 2017 году подозреваемая, зная о запрете работы по совместительству в учреждениях и организациях, не входящих в систему ФСИН России, систематически вносила в табели учета рабочего времени и расчета заработной платы заведомо ложные сведения о якобы исполненных ею в полном объеме трудовых обязанностей в исправительной колонии. Фактически же женщина в течение года дважды в неделю вела прием пациентов в другом учреждении здравоохранения, также получая за это заработную плату.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.