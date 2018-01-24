Рост цен в 2017 году в Псковской области оказался самым низким с 1991-го

18:31, 24 января 2018, ПАИ

В 2017 году на потребительском рынке Псковской области прирост цен был минимальным за весь период наблюдения за ценами с 1991 года. Он составил 2,4% (в 2016 году – 5,1%). По сравнению с 2016 годом темпы роста потребительских цен в 2017 году снизились в 2,1 раза. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области.

По словам специалистов, основное влияние на величину индекса потребительских цен, как по Псковской области, так и по России, и по СЗФО, оказал рост цен и тарифов на услуги и непродовольственные товары. Причём цены на непродовольственные товары по Псковской области выросли больше, чем по СЗФО и России в целом, а цены на продовольственные товары и услуги - меньше, чем в СЗФО и в целом по России.

По России за год потребительские цены выросли на 2,5%, по СЗФО – на 3,1% (в 2016 году – на 5,4% и 5,1%, соответственно). Продовольственные товары в Псковской области за 2017 год подорожали на 0,4% (в 2016 году – на 4,1%), непродовольственные товары – на 4,2 (на 7,0%) и услуги – на 3,8% (на 3,9%).

Среди продовольственных товаров более всего за год подорожала икра лососёвых рыб, отечественная – на 17,8%, вино виноградное столовое (сухое, полусухое, полусладкое) крепостью до 14% об. спирта и содержанием до 8% сахара – на 12,6%, консервы рыбные в томатном соусе – на 10,2, кисломолочные продукты – на 9,7, хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, рыба мороженая неразделанная – на 9,6, консервы рыбные натуральные и с добавлением масла – на 9,5, рыба живая и охлаждённая – на 9,4, сырки творожные, глазированные шоколадом – на 9,0, соки фруктовые – на 8,6%а. Среди фруктов и цитрусовых наибольший рост цен отмечен на груши – на 8,9%, яблоки – на 6,2%.

Наибольшее снижение цен наблюдалось на крупу гречневую-ядрицу – на 36,7%, сахар-песок – на 28,3, яйца куриные – на 21,0, кур охлаждённых и мороженых – на 16,3, масло подсолнечное – на 10,2, окорочка куриные – на 9,9, пиво зарубежных торговых марок – на 9,3, филе сельди солёное – на 9,2%. Из плодоовощной продукции подешевели капуста белокочанная свежая – на 46,3%, чеснок – на 43,9, виноград – на 18,5, орехи – на 12,1, сухофрукты – на 11,7%.

Специалисты отметили, что в минувшем году в Псковской области стоимость минимального набора продуктов питания на месяц выросла на 1,3% и составляет 4 тысячи 900 рублей.

Из непродовольственных товаров значительнее других подорожали стеклянная посуда – на 12,6%, табачные изделия – на 12,4, полотенца – на 11,9, обувь кроссовая и спортивная для взрослых – на 10,4, нитки, обувь детская – на 10,0, бельевой трикотаж – на 9,0, топливо моторное, бензин автомобильный – на 8,5, бельё постельное – на 8,3, топливо – на 8,2, одежда для детей школьного возраста – на 7,6, парфюмерно-косметические товары – на 7,3%а.

Кроме того, из услуг более всего выросли цены и тарифы на услуги почтовой связи – на 15,8%, ветеринарные услуги – на 12,4, услуги беспроводной связи – на 11,9, услуги банков – на 6,2%. Из бытовых услуг значительнее других подорожали ритуальные услуги – на 9,1%, услуги бань и душевых – на 4,6, услуги организатора проведения торжеств – на 4,5, ремонт, пошив одежды и обуви – на 3,2%.