1 февраля в Псковской области стартует школьный этап всероссийского конкурса чтецов «Живая классика»

17:25, 24 января 2018, ПАИ

В Псковской области с 1 февраля стартует школьный этап всероссийского конкурса чтецов «Живая классика». Об этом сообщила президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 24 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Марины Смирновой, школьный этап конкурса пройдёт с 1 февраля по 1 марта. Учителя в каждой школе сами выбирают дату проведения, а затем отмечают в личном кабинете на сайте конкурса победителей. До 15 марта проходят районные этапы, а 5 апреля в Центре детского чтения (Псков, улица Розы Люксембург, 23) состоится финал областного тура. Как отметила заместитель директора «Псковский областной Дом детства и юношества «Радуга», региональный куратор конкурса Майя Семенова, в состав жюри будут приглашаться специалисты библиотеки, а также известные люди. «Конкурс чтецов — это прекрасная возможность пообщаться», - заявила она.

Майя Семёнова добавила, что в школьном этапе участвует более двух тысяч человек, а на областной - приглашаются только абсолютные победители в районах. «26 человек — по одному из Пскова, Великих Лук и остальных 24 районов Псковской области», - пояснила она.

Победители региональных этапов будут приглашены на всероссийский финал 15 июня в международном детском центре «Артек». Марина Смирнова рассказала, что смена в «Артеке» длится 21 день. Будет организована площадка для трёх тысяч зрителей и приглашены известные педагоги и писатели, которым дети смогут задать свои вопросы. При этом президент фонда отметила, что в «Артек» не смогут приехать дети до 4 класса, так как в лагере организован конкурс только для средней школы.

Говоря о финальном конкурсе в центре «Артек», Марина Смирнова отметила, что будут проведены два конкурса — всероссийский и международный. Всего в лагерь приедут 500 детей (250 российских и 250 иностранцев), из них в финал выйдут по 15 человек. «Те, кто приезжает в «Артек» - это уже дети, которые победили в регионах, поэтому выбирать сильнейших из сильнейших очень тяжело», - добавила она.

В состав жюри конкурса обычно входят известные и компетентные люди. Такие, например, как Егор Кончаловский, Борис Грачевский, актёры Олег Табаков, Михаил Боярский, Иван Охлобыстин, Сергей Гармаш и другие.

Также Майя Семёнова выразила слова благодарности областной администрации за оказание финансовой поддержки конкурсу.