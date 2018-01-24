+3 градуса покажут термометры в Псковской области 25 января

18:23, 24 января 2018, ПАИ

25 января в Псковской области ожидается облачная погода, пройдут осадки в виде снега и мокрого снега с дождем. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России со ссылкой на псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западного УГМС».

Будет дуть южный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура по области ночью от 0 до -5 градусов, днем от -2 до +3 градуса. Атмосферное давление будет ниже нормы. Радиационный фон находится в норме.