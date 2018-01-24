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Общество

Организаторы конкурса «Живая классика»: Дети должны сами выбрать книгу для прочтения

Дети должны самостоятельно выбирать книги для прочтения на Всероссийском конкурсе «Живая классика». Об этом заявила президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова в ходе пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» сегодня, 24 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Марины Смирновой, в некоторых случаях учителя самостоятельно закрепляют детей за определенными книгами, и подают заявки на участие в  конкурсе. «Плохо, если учитель скажет: вот ты, бери этот текст и выступай на конкурсе. Наша задача, чтобы ребенок сам заинтересовался, и сам выбрал книгу», – подчеркнула она.

 Марина Смирнова заметила, что не нужно перекладывать развитие детей только на учителей: «Роль родителя огромна, он должен начать с себя, показать пример, что хорошее дело читать совместно с ребенком».

Организатор добавила, что время прочтения отрывка из книги на конкурсе не должно превышать 5 минут. «Это должен быть законченный отрывок. И вряд ли описание природы будет интересно», – подсказала она.

По правилам конкурса, прочтение своих произведений, авторских, запрещено. Для этого, как пояснила президент фонда, есть другой конкурс, созданный в связи с тем, что ранее было очень много заявок с авторскими текстами. Других строгих рамок нет, школьник может даже поменять отрывок для прочтения на разных этапах конкурса.

Президент фонда обратила внимание на то, что каждый школьник сможет принять участие в конкурсе, даже из тех школ, где по каким-то причинам конкурс не проводится. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте «Живой классики».  Задачу этого конкурса организаторы видят в расширении читательского кругозора и знакомстве детей между собой.

Напомним, 1 февраля в Псковской области стартует школьный этап Всероссийского конкурса чтецов. В разные годы в состав жюри конкурса входили режиссёры Егор Кончаловский, Борис Грачевский, актёры Олег Табаков, Михаил Боярский, Иван Охлобыстин, Сергей Гармаш.

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