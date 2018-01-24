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Общество

Организаторы масленичной ярмарки в Пскове разыскивают участников среди ремесленников и кафе

 Организаторы масленичной торговли - отдел потребительского рынка и услуг администрации Пскова и муниципальное предприятие «Северо-западный центр социологии и маркетинга» - приглашают к участию в двухдневной ярмарке ремесленников, мастеров народных промыслов, предприятия торговли и общественного питания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Как отметили в МП «Северо-западный центр социологии и маркетинга», народная ярмарка, где традиционно будут широко представлены товары ремесленников и мастеров народных промыслов из Пскова и области, Великого Новгорода, а также изделия ручной работы мастеров из Белоруссии, откроется 17 февраля на улице Пушкина. Народные умельцы представят разнообразные изделия из дерева и кожи, меха и шерсти, стекла и керамики. Текстильные изделия, куклы и обереги, игрушки ручной работы для детей и многое другое.

Народный умелец из Печор Иван Петренко специально для масленичной ярмарки изготовил уникальный деревянный чугунок из восьми пород дерева: клёна, сливы, ясеня, бука, груши, берёзы, вяза и яблони. Мастер по дереву также представит псковичам разнообразную посуду, разделочные доски и нарды.

Основные мероприятия праздника проводов зимы и народной ярмарки «Масленица!» пройдут 18 февраля. Торговые и съестные ряды (около 200 торговых точек) будут развернуты в Детском парке, на Октябрьском проспекте, улице Советской и Октябрьской площади. Точки общественного питания, в том числе постоянные участники народных праздников в Пскове, гости из Латвии Великого Новгорода порадуют горожан и гостей города различными праздничными деликатесами. Главным блюдом праздника на Масленицу остаются блины с различными начинками. Их на праздничной ярмарке можно будет приобрести в каждом импровизированном кафе под открытым небом.

Подробную информацию по участию в масленичной ярмарке можно получить по телефону: 8(8112) 29-02-11. Адрес электронной почты: 722219@mail.ru

Напомним, праздничную программу Масленицы готовит Городской культурный центр при поддержке Управления культуры администрации Пскова.

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