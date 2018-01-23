На тысячу рублей оштрафован безработный острович за неявку к следователю

17:50, 24 января 2018, ПАИ

В Острове безработный 46-летний мужчина заплатит тысячу рублей за неявку к следователю для проведения наркологической экспертизы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В рамках расследования уголовного дела планировалось проведение следственных действий с участием подозреваемого, которого обвиняют в совершении кражи банковской карты из чужой квартиры в апреле прошлого года. Следователю понадобилось присутствие подозреваемого для проведения наркологической экспертизы. Мужчине вручили повестку под роспись, однако в назначенное время он к следователю не явился, о причинах этого не уведомил, а телефон выключил.

Тем самым, гражданин умышленно не выполнил законное требование следователя. Его привлекли к административной ответственности по статье 17.7 КоАП РФ и оштрафовали на тысячу рублей.