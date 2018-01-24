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Общество

Более 900 жалоб на действия работодателей подали псковичи в 2017 году

В 2017 году  в Государственную инспекцию труда Псковской области поступили 925 жалоб граждан на действия работодателей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе инспекции.

Из общего числа обращений  587 были направлены работниками непосредственно в ГИТ, а 338 – перенаправлены в инспекцию труда по подведомственности и по территориальности другими надзорными и контролирующими органами.

Кроме того, в минувшем году на личном приеме госинспекторы приняли 763 гражданина. Всего за период сотрудники ведомства дали 3 тыс. 715 консультаций и разъяснений, из них 1 тыс. 341 – работодателям, еще 2 тыс. 374 – работникам.

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