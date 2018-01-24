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Судью в отставке планируется привлечь к осуществлению правосудия в Гдовском районе

На заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания была согласована кандидатура судьи в отставке Тамары Михайловой на должность мирового судьи судебного участка №3 Гдовского района сроком на один год.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, на заседании отмечалось, что Тамаре Михайловой 62 года, с 2004 по 2017 годы она работала мировым судьей. Общий стаж её работы в области юриспруденции составляет почти 39 лет. Привлечь её к осуществлению правосудия пришлось из-за ухода в декретный  отпуск занимавшей этот пост Светланы Самсоновой.

Председатель комитета Владимир Яников пожелал Тамаре Михайловой успешной работы в Гдовском районе.

Также на заседании парламентарии поддержали назначение Ирины Тимофеевой мировым судьёй в Опочецком районе (судебный участок № 11), Сергея Распутина – в Себежском (судебный участок № 18), Ольги Ивановной – в Невельском (судебный участок № 20), Мартины Ленгарт – в Острове и Островском районе (судебный участок № 22),  Ольги Виноградовой – в Пскове (судебный участок № 26), Сергея Васенкова -  в Великих Луках (судебный участок № 35).

Окончательно кандидатуры мировых судей будут утверждаться на сессии Псковского областного Собрания  25 января.

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