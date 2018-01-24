Изменения в три госпрограммы и обращения в Правительство РФ рассмотрел бюджетный комитет Псковского облсобрания

18:06, 24 января 2018, ПАИ

Сегодня, 24 января, накануне январской сессии Псковского областного Собрания комитет по бюджету, финансам и налоговой политике рассмотрел изменения в три государственные программы и обращения в Правительства РФ, подготовленные в рамках исполнения поручений согласительной комиссии по проекту закона о бюджете. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Начальник Управления социальной защиты населения Армен Мнацаканян рассказал парламентариям о правках, вносимых в госпрограмму «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения» на 2014-2020 годы»: «Ежегодно регион получает субсидию из федерального бюджета, и чтобы отправить документы в Москву, мы приводим в соответствие целевые индикаторы».

Руководитель уточнил, что из государственного бюджета на условиях софинансирования область получит 15 млн. 472 млн рублей, при этом региональное финансирование составит более 5 млн. рублей. «В областных деньгах учтены и те три миллиона рублей, которые были добавлены на программу «Доступная среда» решением согласительной комиссии», - уточнил Армен Мнацаканян.

Изменения, вносимые в программу «Социальная поддержка граждан», также связаны с федеральным финансированием. Как пояснил Армен Мнацаканян, речь идёт о средствах, которые область получит из Пенсионного фонда РФ на укрепление материально-технической базы социальных учреждений и на программу по повышению компьютерной грамотности пенсионеров, – в общей сложности более 2 млн. рублей.

Депутат Юрий Павлинов поинтересовался, много ли среди пожилых граждан, желающих повысить компьютерную грамотность. Руководитель управления соцзащиты привёл цифру: в прошлом году было 700 человек, в этом заявок ещё больше. «Некоторые пенсионеры меня через WhatsApp спрашивают, когда льготы будут», - проиллюстрировал примером результаты реализации программы Армен Мнацаканян.

Кроме того, о новом мероприятии, дополняющем программу «Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы», рассказал заместитель председателя Государственного комитета по здравоохранению и фармации Денис Иванов. Чтобы привлечь врачей-ординаторов, регион создаёт условия для прохождения практики на базе областной клинической больницы, а также предусматривает средства на материальную поддержку и компенсацию расходов за найм жилых помещений, в том числе и для преподавателей, которые могут приглашаться из Санкт-Петербурга.

«Охотно ли возвращаются в регион студенты-целевики после окончания медицинских вузов?» - поинтересовался заместитель председателя бюджетного комитета Алексей Фёдоров. Денис Иванов признал, что по ряду причин этот показатель не превышает 75 процентов. По мнению специалиста, предлагаемые меры поддержки ординаторов должны улучшить ситуацию. «Мы хотим закрепить их за конкретными врачами и конкретными трудовыми коллективами, чтобы они видели перспективу и возможности для развития», - отметил специалист.

В продолжение темы здравоохранения Юрий Павлинов поднял ещё одну проблему: «В великолукской больнице не работают аппараты рентгена и компьютерной томографии. Вы знаете об этом?» Денис Иванов ответил, что комитет в курсе сложившейся ситуации, но финансирования, необходимого на ремонт медтехники, пока найти не удалось.

Комитет принял решение поддержать все рассмотренные программы, но рекомендовал при этом устранить ряд обозначенных замечаний.

Далее депутаты рассмотрели проекты обращений в Правительство РФ о выделении региону дополнительного федерального финансирования, подготовленные по итогам решений согласительной комиссии. В первом документе внимание федерального центра обращается на специфику Псковской области, связанную с низкой плотностью населения и высокой долей лиц старше трудоспособного возраста.

«По состоянию на 1 января 2017 года, по данным Росстата, население Псковской области составляло 642 164 человека, из которых 188 242 человека или 29,3% – старше трудоспособного возраста. Плотность населения – 11,59 чел./кв.км. При этом население Псковской области рассредоточено в более чем 6,4 тыс. населенных пунктах», - зачитал первый абзац обращения Алексей Фёдоров.

Эти особенности не учитываются при расчёте субвенций, хотя приводят к повышенной потребности в финансировании региональной системы здравоохранения. В обращении предлагается рассмотреть возможность ввести в методику увеличивающие коэффициенты, исходя из плотности населения и доли лиц старше трудоспособного возраста в субъектах РФ. Комитет поддержал проект обращения.

Второе обращение связано с проблемой регионального субсидирования ресурсоснабжающих организаций: из-за разницы в размерах экономически обоснованного и установленного тарифа предприятия несут значительные убытки, которые покрываются из областного бюджета. Региональные законодатели предлагают внести изменения в Жилищный кодекс РФ, которые позволят субсидировать часть этих расходов из федерального бюджета, тем самым снизив финансовую нагрузку на дотационные регионы.

Члены комитета сочли необходимым внести в текст обращения редакционные правки и рассмотреть документ на февральской сессии облсобрания.