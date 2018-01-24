Четыре псковских спортсмена отправятся на финал Первенства России по греко-римской борьбе

18:33, 24 января 2018, ПАИ

По результатам Первенства Северо-Западного Федерального округа России по греко-римской борьбе среди юношей 2001-2003 годов рождения четыре псковских спортсмена примут участие в финале Первенства России, который пройдет с 9 по 12 февраля в Ингушетии.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, соревнования, в которых приняли участия 80 спортсменов из Пскова, области и других регионов СЗФО, завершились сегодня, 24 января.

По сообщению комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города, в частности, на высшую ступень пьедестала почета поднялись Евгений Каргин (ДЮСШ «Лидер») и Дмитрий Васильев (ДЮСШ «Лидер» - ПАТК). Второе место завоевали Тигран Ваноян (ДЮСШ «Лидер» - СШ «Радуга») и Владислав Кононов (ДЮСШ «Лидер» - СШ №24). Третьими стали Илья Андрейчиков (ДЮСШ «Лидер» - СШ №24) и Максим Козлов (ДЮСШ «Лидер»).