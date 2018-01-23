Трудовая инспекция наказала псковских бухгалтеров за отсутствие записей о проведении инструктажа
Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности МКУ «Центр финансово-бухгалтерского обеспечения» за несоблюдение трудового законодательства.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, инспекция провела плановую выездную проверку, в ходе которой было установлено, что в журнале учета проведения инструктажей отсутствуют записи. Кроме того, фирма не организовала учёт и контроль за выдачей работникам средств индивидуальной защиты и прохождение обязательных медицинских осмотров.
Госинспектор труда выдал предписание об устранении нарушений трудового законодательства и наложил штраф.