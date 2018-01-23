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Трудовая инспекция наказала псковских бухгалтеров за отсутствие записей о проведении инструктажа

Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности МКУ «Центр финансово-бухгалтерского обеспечения» за несоблюдение трудового законодательства.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, инспекция  провела плановую выездную проверку, в ходе которой было установлено, что в журнале учета проведения инструктажей отсутствуют записи. Кроме того, фирма не организовала учёт и контроль за выдачей работникам средств индивидуальной защиты и прохождение обязательных медицинских осмотров.

Госинспектор труда выдал предписание об устранении нарушений трудового законодательства и наложил штраф.

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