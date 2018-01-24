Псковские депутаты поддержали инициативу карельских коллег по усилению ответственности за азартные игры

16:49, 24 января 2018, ПАИ

Сегодня, 24 января, члены комитета Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению рассмотрели законодательную инициативу карельских коллег по усилению ответственности за проведение и организацию азартных игр. Депутаты заксобрания Республики Карелии подготовили соответствующие поправки в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и намерены внести законопроект в Госдуму, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Как пояснил председатель законодательного комитета облсобрания Владимир Яников, карельские депутаты предлагают ввести существенное наказание для нарушителей В ходе заседания отмечалось, что в законопроекте прописана ответственность и за организацию игр с привлечением несовершеннолетних.

Депутат Псковского областного Собрания от партии «Яблоко» Лев Шлосберг сказал, что большинство региональных законопроектов сейчас запретительные и «бесплатно скоро можно будет только дышать». Он не поддержал инициативу карельских депутатов, заявив, что законодатели уже «соревнуются: кто придумает, чтобы такое еще запретить». «Пусть они сами возятся с игральными картами, игорными зонами, у нас в Псковской области есть свои проблемы», – отметил Лев Шлосберг.

Владимир Яников отчасти согласился с его позицией, но заметил, что для Карелии этот вопрос важен, и стоит поддержать коллег, чтобы их законодательная инициатива была одобрена Госдумой.

«Да, сразу в школах в карты перестанут играть, - парировал Лев Шлосберг. – Кого будут штрафовать за это? Учителей?».

Тогда ему пояснили, что речь в документе идёт именно об азартных играх с несовершеннолетними, а не о том, что кто-то за ними недосмотрел.

Владимир Яников также напомнил коллегам, что учитывая изменения в регламенте облсобрания, они вправе поддержать законопроект на комитете и направить свое решение сразу карельским депутатам. Члены комитета одобрили законодательную инициативу коллег.