0
18:07
Андрей Царев стал доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента РФ
17:24
Псковские депутаты решили не вмешиваться в конфликт архангелогородцев и «Гринпис»
15:25
Месхиев об отзыве прокатного удостоверения у «Смерти Сталина»: Лучше запретить, чем потом ходить на похороны
12:07
Андрей Царёв: Работа регионального штаба Путина востребована
18:36
Минкульт РФ отозвал прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина»
20:07
Псковские коммунисты не рассчитывают на приезд кандидата в президенты от КПРФ
13:18
Константин Вилков возглавил ассоциацию «Псковский лес», но продолжит заниматься политикой
Еще новости
Политика

Псковские депутаты поддержали инициативу карельских коллег по усилению ответственности за азартные игры

Сегодня, 24 января, члены комитета Псковского областного Собрания  по законодательству и местному самоуправлению рассмотрели законодательную инициативу карельских коллег по усилению ответственности за проведение и организацию азартных игр. Депутаты заксобрания Республики Карелии подготовили соответствующие поправки  в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и намерены внести законопроект в Госдуму, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Как пояснил председатель законодательного комитета облсобрания Владимир Яников, карельские депутаты предлагают ввести существенное наказание для нарушителей  В ходе заседания отмечалось, что в законопроекте прописана ответственность и за организацию игр с привлечением несовершеннолетних.

Депутат Псковского областного Собрания от партии «Яблоко» Лев Шлосберг сказал, что большинство региональных законопроектов сейчас запретительные и «бесплатно скоро можно будет только дышать». Он не поддержал инициативу карельских депутатов, заявив, что законодатели уже «соревнуются: кто придумает, чтобы такое еще запретить». «Пусть они сами возятся с игральными картами, игорными зонами, у нас в Псковской области есть свои проблемы», – отметил Лев Шлосберг.

Владимир Яников отчасти согласился с его позицией, но заметил, что для Карелии этот вопрос важен, и стоит поддержать коллег, чтобы их законодательная инициатива была одобрена Госдумой.

«Да, сразу в школах в карты перестанут играть, - парировал Лев Шлосберг. – Кого будут  штрафовать за это? Учителей?».

Тогда ему пояснили, что речь в документе идёт именно об азартных играх с несовершеннолетними, а не о том, что кто-то за ними недосмотрел.

Владимир Яников также напомнил коллегам, что учитывая изменения в регламенте облсобрания, они вправе поддержать законопроект на комитете и направить свое решение сразу карельским депутатам. Члены комитета одобрили законодательную инициативу коллег. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Андрей Царев стал доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента РФ
24 января 2018
Андрей Царев стал доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента РФ
Псковские депутаты решили не вмешиваться в конфликт архангелогородцев и «Гринпис»
24 января 2018
Псковские депутаты решили не вмешиваться в конфликт архангелогородцев и «Гринпис»
Месхиев об отзыве прокатного удостоверения у «Смерти Сталина»: Лучше запретить, чем потом ходить на похороны
24 января 2018
Месхиев об отзыве прокатного удостоверения у «Смерти Сталина»: Лучше запретить, чем потом ходить на похороны
Андрей Царёв: Работа регионального штаба Путина востребована
24 января 2018
Андрей Царёв: Работа регионального штаба Путина востребована 5
Минкульт РФ отозвал прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина»
23 января 2018
Минкульт РФ отозвал прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина»
Псковские коммунисты не рассчитывают на приезд кандидата в президенты от КПРФ
22 января 2018
Псковские коммунисты не рассчитывают на приезд кандидата в президенты от КПРФ 3
Константин Вилков возглавил ассоциацию «Псковский лес», но продолжит заниматься политикой
22 января 2018
Константин Вилков возглавил ассоциацию «Псковский лес», но продолжит заниматься политикой 5
Ксения Собчак не планирует посетить Псков в рамках президентской кампании
22 января 2018
Ксения Собчак не планирует посетить Псков в рамках президентской кампании 6

Идет загрузка...