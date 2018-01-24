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Общество

Количество незаконных рубок леса уменьшилось в Псковской области

В 2017 году в Псковской области количество незаконных рубок леса уменьшилось по сравнению с предыдущим периодом с 166 случаев до 133. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды.

«По 117 случаям незаконных рубок на землях лесного фонда направлены заявления в РОВД для расследования и выявления виновников незаконных рубок. Органами внутренних дел возбуждено 69 уголовных дел, направлено в суд 40 дел. За незаконные рубки к административной ответственности привлечено 19 человек, к уголовной — 21», — пояснили в ведомстве и добавили, что, кроме того, в регионе наблюдается снижение объема незаконно заготовленной древесины на 150 кубических метров.

По мнению экспертов, позитивная динамика в снижении правонарушений в сфере лесных отношений достигнуто благодаря эффективному межведомственному взаимодействию. В Псковской области регулярно проводятся межведомственные оперативные профилактические мероприятий по выявлению и предотвращению незаконной рубки лесных насаждений и соблюдению требований лесного законодательства по учету и транспортировке древесины в соответствии с Планом межведомственного взаимодействия в сфере лесных отношений. Среди них — совместные с правоохранителями рейды по проверке транспортных средств на наличие сопроводительных документов при транспортировке древесины, контроль за целевым использованием древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд, оперативно-профилактическая акция «Лесовоз» и другие.

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