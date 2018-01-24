Студентам ПсковГУ показали центр содержания несовершеннолетних правонарушителей
В рамках акции «Студенческий десант» студенты Псковского государственного университета посетили Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) УМВД России по Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Экскурсию устроили сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову и члены Общественного совета при УМВД.
Воспитатель ЦВСНП старший лейтенант полиции Анна Потемкина рассказала ребятам о правилах поведения подростков, содержащихся в Центре и их распорядке дня.
В ходе экскурсии студенты посмотрели спальные комнаты, спортзал, столовую и класс для занятий.