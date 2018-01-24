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Экономика

Псковские депутаты поддержали отмену закона о приобретении садоводческих участков в собственность

Члены комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию поддержали региональный закон «О признании утратившим силу Закона Псковской области «О предоставлении в собственность граждан земельных участков, расположенных на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан, из земель, находящихся в муниципальной собственности». Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с заседания комитета, которое проходит сегодня, 24 января.

Докладчик по вопросу, первый заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по имущественным отношениям Наталья Серебренникова пояснила, что закон Псковской области от 7 июня 2013 года № 1284-ОЗ «О предоставлении в собственность граждан земельных участков, расположенных на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан, из земель, находящихся в муниципальной собственности» разработан на основании статьи 28 Земельного кодекса Российской Федерации. В соответствии с пунктом 18 части 3 статьи 1 Федерального закона от 23 июня 2014 года №171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» статья 28 Земельного кодекса Российской Федерации с 1 марта 2015 года утратила свою силу.

Сейчас, по словам Натальи Серебренниковой, порядок бесплатного приобретения земельных участков, предназначенных для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, без проведения торгов в собственность регулируется статьей 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

В связи с выявленным несоответствием депутаты предложили признать утратившим силу закон о предоставлении в собственность земельных участков, расположенных на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан, из земель, находящихся в муниципальной собственности.

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