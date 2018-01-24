Депутаты поддержали внесение изменений в порядок определения арендной платы за землю в Псковской области

16:33, 24 января 2018, ПАИ

Члены комитета Псковского областного Собрания комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию поддержали внесение изменений в региональный закон «О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках ее внесения за использование земельных участков, находящихся в собственности Псковской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Псковской области». Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с заседания комитета, которое проходит сегодня, 24 января.

Как пояснила докладчик по вопросу, первый заместитель председателя Госкомитета Псковской области по имущественным отношениям Наталья Серебренникова, изменения связаны с вступлением в силу постановления правительства РФ, которое дополнило основные принципы определения размера арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Кроме того, законопроектом предлагается урегулировать ситуацию, связанную, с неоцененными земельными участками при проведении кадастровой оценки земель населенных пунктов Псковской области.

Наталья Серебренникова рассказала, что по данным на 22 января в работе у госкомитета находятся 19 заявлений льготников о предоставлении для индивидуального жилищного строительства земельных участков, расположенных в кадастровых кварталах, оценка которых не осуществлена. Если при заключении договоров аренды таких земельных участков размер арендной платы рассчитывать, исходя из их рыночной стоимости, из бюджета области на проведение работ по оценке необходимо будет затратить около 200 тысяч рублей. После того, как вступят изменения, внесенные в Генплан Пскова, будут вовлечены в оборот еще около 450 земельных участков для индивидуального жилищного строительства, которые также будут востребованы у льготных категорий граждан. Затраты на их оценку ориентировочно составят 1,4 миллиона рублей. Однако в настоящее время в бюджете области указанные денежные средства не предусмотрены. Эту проблему и призван решить данный законопроект.