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Экономика

В 2017 году Великолукский агропромышленный холдинг заплатил 1,7 миллиарда рублей налогов

Великолукский агропромышленных холдинг стал рекордсменом по объему ежегодных налоговых отчислений среди предприятий Псковской области по итогам 2017 года. Об этом Псковскому агентству сообщили в пресс-службе компании.

В бюджеты всех уровней было перечислено 1,763 миллиарда рублей, - на 60% больше, чем в 2016 году.

«Для Псковской области Великолукский агропромышленный холдинг - это не только налоговые отчисления и постоянное создание новых рабочих мест, но и применение новейших технологий, что движет прогресс в сельском хозяйстве региона», - отметили в пресс-службе. 

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