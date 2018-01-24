В 2017 году Великолукский агропромышленный холдинг заплатил 1,7 миллиарда рублей налогов

16:38, 24 января 2018, ПАИ

Великолукский агропромышленных холдинг стал рекордсменом по объему ежегодных налоговых отчислений среди предприятий Псковской области по итогам 2017 года. Об этом Псковскому агентству сообщили в пресс-службе компании.

В бюджеты всех уровней было перечислено 1,763 миллиарда рублей, - на 60% больше, чем в 2016 году.

«Для Псковской области Великолукский агропромышленный холдинг - это не только налоговые отчисления и постоянное создание новых рабочих мест, но и применение новейших технологий, что движет прогресс в сельском хозяйстве региона», - отметили в пресс-службе.