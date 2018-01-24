Елена Бибикова: Почти на 7 млн рублей увеличено финансирование Дедовичской больницы

16:56, 24 января 2018, ПАИ

Финансирование Дедовичской больницы в 2018 году будет увеличено почти на 7 млн рублей по сравнению с предыдущим годом. Об этом заявила член Совета Федерации от Псковской области Елена Бибикова, 24 января, отвечая на вопросы местных жителей в общественной приемной районного отделения партии «Единая Россия». По словам сенатора, это стало возможно благодаря увеличению тарифов обязательного медицинского страхования на оплату медицинской помощи. «В бюджете это уже предусмотрено», - добавила она.

Председатель Государственного комитета здравоохранения и фармации Псковской области Игорь Потапов подтвердил слова сенатора. «На цели повышения заработной платы согласно исполнению Указа президента за счет тарифа увеличилось и финансирование», - добавил он.