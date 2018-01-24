Идею калужских коллег по совершенствованию системы оплаты услуг ЖКХ одобрили псковские депутаты

17:11, 24 января 2018, ПАИ

Члены комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию поддержали обращение Законодательного Собрания Калужской области к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву по вопросам совершенствования системы оплаты коммунальных услуг в целях обеспечения своевременности расчетов с поставщиками. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с заседания комитета, которое проходит сегодня, 24 января.

По словам председателя комитета Псковской области по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрея Козлова, который посчитал инициативу разумной, депутаты Калужской области предложили ввести отдельный счет для управляющих компаний, куда будут идти средства собственников, а потом уже оттуда – поставщикам энергоресурсов.

В свою очередь председатель Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Агапов отметил, что в регионе такой счет уже работает с 2013 года. По его словам, на него поступают средства как от граждан, так и от ресурсо-снабжающих организаций, далее производится распределение средств между основными абонентами.

Андрей Агапов подчеркнул, что депутаты из Калужской области предлагают создать государственную структуру и выразил по этому поводу несогласие. По его мнению, такая инициатива ведет к лишним затратам для бюджета и лучим вариантом может стать создание ОАО, что может позволить перейти к единой квитанции.