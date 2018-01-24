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Общество

Дновская деревня Должицы станет доступнее

Дорогу от железнодорожного переезда до деревни Должицы в Дновском районе начнут делать в этом году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

На участке протяженностью 1,7 км будет уложено покрытие из песчано-гравийной смеси, установлены водоотводные трубы из гофрированного металла, сделана подъездная дорога к железнодорожным путям, оборудована автобусная остановка, заменены сети связи воздушных и кабельных линий электропередач, рассказали в Госкомитете Псковской области по транспорту.

Работы займут два года. Уже подготовлена необходимая проектная документация, земли сельскохозяйственного назначения переведены в земли промышленности, транспорта и связи, выполнены кадастровые работы.

Дорога будет сделана по многочисленным просьбам местных жителей, которые неоднократно обращались к областным и районным властям с просьбой обеспечить транспортную доступность деревни Должицы. Сейчас автомобильное сообщение с населенным пунктом отсутствует. Грунтовая дорога заканчивается примерно за 2 км, на переезде у деревни Любонег, а после вдоль железнодорожного полотна начинается двухколейная проселочная дорога. Необходимые на реконструкцию средства, несмотря на сложный бюджет, будут выделены по решению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова из областной казны. Стоимость работ составит порядка 31 млн рублей.

Строительство этого участка дороги позволит обеспечить полноценное дорожное сообщение до Должиц.

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