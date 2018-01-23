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Происшествия

Мусоровоз и упавшее дерево нарушили электроснабжение в Псковском и Пушкиногорском районах

Сегодня, 24 января, в поселке Неелово Псковского района произошло ДТП с участием водителя мусоровоза ООО «АСПО», в результате была сбита опора воздушной линии электропередачи 0,4 кВ, нарушено электроснабжение 60 потребителей. Водитель не пострадал, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Псковэнерго».

По данным Центра управления сетями филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», прибывшие на место происшествия оперативно-выездная и ремонтная бригады РЭС № 1 Северных электрических сетей вывели аварийный участок в ремонт и произвели замену опоры. К настоящему времени электроснабжение потребителей полностью восстановлено.

А специалистам РЭС № 2 «Восточных электрических сетей» «Псковэнерго» пришлось сегодня восстанавливать работу линии электропередачи в Пушкиногорском районе. В результате незаконной рубки леса вблизи деревни Горелик было повалено дерево на ЛЭП 10 кВ, обеспечивающую электроснабжение 21 населенного пункта, где проживают 335 человек. Бригада ОВБ выполнила оперативные переключения и в течение получаса восстановила электроснабжение потребителей по резервной схеме.

Как рассказали в службе безопасности «Псковэнерго», с начала года в Псковской области сторонние лица уже 19 раз вмешивались в нормальную работу электросетевого хозяйства региона.

По каждому факту повреждения ЛЭП сотрудники полиции проводят комплекс оперативных мероприятий. Служба безопасности «Псковэнерго» напоминает гражданам, что обо всех случаях причинения ущерба электросетевому хозяйству региона, о фактах хищения электроэнергии, а также всех подозрительных лицах, оставленных вещах, случаях противоправных действий вблизи энергообъектов можно сообщать на телефон доверия энергокомпании: (8112) 59-73-45.

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