Члены комитета по АПК псковского заксобрания не поддержали возвращение приграничным районам полномочий по распоряжению землей

18:01, 24 января 2018, ПАИ

Комитет Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию рекомендовал не принимать на предстоящей сессии изменения в закон Псковской области «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Псковской области и органами государственной власти Псковской области». Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с заседания комитета, которое проходит сегодня, 24 января.

Председатель Собрания депутатов Псковского района Андрей Неофитов пояснил, что с 2016 года полномочия по распоряжению земельными участками на территории района были переданы администрации Псковской области. По его словам, это решение привело к снижению числа заключенных договоров купли-продажи и аренды земли и уменьшению доходов местного бюджета.

Он уточнил, что законопроект надо дорабатывать. «Тенденция к снижению числа жалоб есть», - признал Андрей Неофитов. При этом он отметил, что в силу рассмотрения данного вопроса жалобы касаются только земельных отношений. «Но есть и много других, комплексный подход все решил бы», - заявил парламентарий.

Председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов отметил, что в случае принятия законопроекта вернуть полномочия муниципалитетам можно будет для двух районов с 2019 года, для других с 2020 года. При этом он сообщил, что можно отложить принятие законопроекта на пару лет.

Заместитель председателя комитета Петр Алексеенко заметил, что видно, что районы теряют и надо исправлять положение. «Могут получить, а не получают», - добавил он.

Представитель администрации Псковской области сказала, что администрация проект не поддерживает. Члены комитета рекомендовали законопроект отклонить.

Отметим, что члены комитета по законодательству и местному самоуправлению также не поддержали поправки в региональный закон.