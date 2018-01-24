Собаки помогли полицейским найти воров в Великих Луках и Псковском районе

18:39, 24 января 2018, ПАИ

Полицейские инспекторы-кинологи со служебными собаками отличились на службе, установив местонахождение лиц, подозреваемых в кражах, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 23 января в ночное время суток в Великих Луках из комнаты общежития по улице Гоголя путем взлома входной двери была совершена кража аудиосистемы для компьютера. Потерпевший незамедлительно обратился за помощью в полицию.

На место происшествия в составе следственно-оперативной группы прибыла младший инспектор-кинолог Центра кинологической службы ОМВД России по городу Великие Луки прапорщик полиции Анна Лукьянова со своей служебной собакой Мирой. Собака сразу взяла след, и в этом же общежитии был обнаружен 23-летний подозреваемый, ранее судимый. Похищенное имущество было изъято. В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело.

В Псковском районе 23 января из дачного дома путем отжатия двери совершена кража телевизора, холодильника и газового баллона. Преступление удалось раскрыть по «горячим следам» благодаря применению служебно-розыскной собаки.

Инспектор-кинолог Центра кинологической службы УМВД России по Псковской области лейтенант полиции Оксана Ксенофонтова со своей немецкой овчаркой Яриком быстро установила местонахождение подозреваемых. Двое безработных мужчин, также ранее судимых, 1970 и 1971 годов рождения, были обнаружены в одном из домов на территории садоводческого товарищества, где была совершена кража. Часть похищенного у подозреваемых изъяли. В ходе расследования уголовного дела устанавливается причастность этих лиц и к другим преступлениям.

В пресс-службе отметили, что в 2017 году в Псковской области участие полицейских инспекторов-кинологов со служебными собаками способствовало раскрытию 134 преступлений, что значительно больше, чем за период 2016 года.