Яблоки вместо молока попытался ввезти белорус в Псковскую область

18:27, 24 января 2018, ПАИ

Около 20 тонн яблок попытался незаконно ввезти в Псковскую область гражданин Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

24 января в районе деревни Черная Грязь Себежского района сотрудники погрануправления совместно со специалистами межведомственной мобильной группы задержали грузовой автомобиль под управлением 26-летнего молодого человека, в прицепе которого, согласно товарно-сопроводительным документам, должно было находиться сухое молоко. Однако вместо заявленного груза пограничники обнаружили яблоки польского происхождения. Условия хранения и транспортировки груза были нарушены, а урожай датирован 2017 годом.

В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято соответствующее правовое решение в отношении задержанного лица и перевозимого им груза.

Отметим, с начала текущей недели это уже второй случай незаконного ввоза фруктов через данный пункт пропуска.