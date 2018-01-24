Ноутбуки и цифровую фотостудию получили воспитанники псковских интернатов

19:30, 24 января 2018, ПАИ

Подведены итоги реализации благотворительных проектов в пользу подопечных Красногородской коррекционной школы-интерната и Опочецкой школы-интерната для детей, нуждающихся в социальной поддержке. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного отделения Российского Детского фонда, проекты были поддержаны филиалом в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком».

На этот раз на реализацию благотворительных проектов в Псковской области компания выделила около 150 000 рублей. На эти средства для воспитанников детских учреждений приобрели компьютерное и мультимедиа-оборудование, фотоаппарат и принтер, которые на данный момент уже используются как в учебных целях, так и в детском творчестве.

В Красногородской школе-интернате проживают и обучаются около 100 детей с особенностями в развитии. В ходе реализации проекта «Мир современных технологий» для подопечных учреждения были приобретены два ноутбука и проектор на сумму 100 тысяч рублей. «Использование этой техники позволит ребятам легче воспринимать предъявляемый материал благодаря аудио-визуальному подкреплению и увеличит интерактивность работы на занятиях. Кроме того, дети получат первичные знания о работе с компьютерными технологиями, которые на сегодняшний день необходимы в учёбе и при приёме практически на любую работу – всё это поможет им при вступлении во взрослую жизнь», - рассказали в Детском фонде.

Для подопечных Опочецкой школы-интерната, где воспитывается более 110 детей, была оборудована цифровая фотостудия – благодаря благотворительной помощи были закуплены фотоаппарат, цветной принтер и фотобумага. Ребята учатся фотографировать и обрабатывать снимки, а затем применяют полученные навыки на практике, выполняя роль фотографов на школьных мероприятиях.

Сотрудники филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» уже на протяжении 10 лет регулярно оказывают поддержку нуждающимся детям Псковской области, создавая комфортные условия для их проживания и развития, а также регулярно навещая ребят лично. От лица подопечных Псковский детский фонд благодарит филиал в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» и его руководителя Ольгу Родионову за чуткость, неравнодушие, отзывчивость и добрые дела.