Вопросы развития птицефабрики «Назия» обсудил Михаил Ведерников с гендиректором предприятия

18:12, 24 января 2018, ПАИ

24 января врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с генеральным директором Племрепродуктора «Назия» Олегом Мельниковым. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, стороны обсудили текущую работу предприятия, планы по развитию и проблемные вопросы, в решении которых необходима помощь со стороны областных властей.

Основной вид деятельности предприятия — птицеводство. На сегодняшний день на выращивании находится около 985 тысяч голов птицы. В прошлом году было забито более 11 млн голов, произведено почти 25 тысяч тонн мяса.

На предприятии заняты 650 жителей Псковского, Островского и Палкинского районов. Средняя заработная плата — 24 тысячи рублей, задержек по выплатам нет, подчеркнул руководитель птицефабрики.

«Назия» ведет свою деятельность на базе бывшей птицефабрики «Псковская», которая была признана банкротом в 2013 году. Сохранить производство и рабочие места удалось при непосредственном участии администрации Псковской области, которая нашла инвестора на пустующие мощности. Собственными силами ему удалось восстановить производство в полном объеме.

Чтобы продолжить свою деятельность и развиваться дальше, руководство племрепродуктора планирует выкупить имущественный комплекс, который в настоящее время арендует у ПАО «Сбербанк», рассказал Олег Мельников Михаилу Ведерникову.

Врио губернатора инициативу инвестора поддержал, отметив, что областные власти заинтересованы в развитии «Назии» как ключевого производителя продукции птицеводства на территории Псковской области.

Кроме того, руководитель птицефабрики обратил внимание врио главы региона, что из-за дождливого и холодного лета прошлого года они не смогли в полном объеме сформировать собственную кормовую базу, и были вынуждены дополнительно покупать зерно за пределами региона. Это в свою очередь повлияло на рост конечной себестоимости продукции относительно рыночной цены.

В этой связи Михаил Ведерников дал поручение своему заместителю Сергею Перникову и начальнику Главного государственного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора Николаю Романову рассмотреть возможность оказания дополнительной помощи предприятию в рамках существующих государственных мер поддержки.

Также по просьбе руководителя предприятия в ближайшее время на разбитом участке дороге, ведущей к птицефабрике, будет проведен ямочный ремонт.