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Общество

Псковские десантники примут участие в Чемпионате по армейскому биатлону

С 28 по 31 января десантники из Пскова будут принимать участие в Чемпионате Воздушно-десантных войск по армейскому битлону, который пройдёт на базе Ивановского соединения ВДВ. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, 29 января пройдёт лыжная гонка на 5 километров со стрельбой на двух огневых рубежах. 30 января на десятикилометровой гонке патрулей десантники будут выполнять стрельбу с четырех огневых рубежей. А 31 января пройдёт лыжная эстафета 4 х 2,5 километров со стрельбой на каждом этапе.

В Чемпионате ВДВ по армейскому биатлону примут участие около 100 военнослужащих из соединений и учебных заведений ВДВ, дислоцированных в Рязани, Иваново, Туле, Пскове, Новороссийске, Улан-Уде, Уссурийске, Камышине, Омске и Кубинке.

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