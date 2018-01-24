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Андрей Царев стал доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента РФ

Директор областного Центра лечебной педагогики, член Общественной палаты РФ Андрей Царев стал доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента России. Как стало известно Псковскому агентству информации, 22 января его утвердила в этом качестве Центральная избирательная комиссия РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что в список доверенных лиц Владимира Путина на выборах главы государства вошли главврач псковской городской поликлиники Галина Неваленная и директор фабрики «Славянка» Елена Косенкова.

Андрей Царев, Галина Неваленная и Елена Косенкова также являются сопредседателями общественного штаба Владимира Путина в Псковской области.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта. На данный момент в качестве кандидатов на них зарегистрированы Владимир Жириновский (ЛДПР) и Павел Грудинин (КПРФ). 

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