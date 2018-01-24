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Культура

Псковский бард устроил творческий вечер для пенсионеров

В гостиной Псковского Красного Креста в рамках проекта «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в Пскове» прошла встреча с исполнителем, членом региональной общественной организации народного творчества «Псковские барды» Владимиром Зарубиным. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения Красного Креста.

После небольшого знакомства автор-исполнитель открыл свою творческую программу песней «И ожидание неспроста», которая помогла ему стать лауреатом в номинации «Исполнитель» на фестивале «Изборская крепость - 2017».  Лирические песни сменяли произведения с юмористическим или философским содержанием. Также прозвучали популярные «Лада» Владимира Шаинского и «Ходит песенка по кругу» Оскара Фельцмана.

Встреча стала возможной благодаря развивающемуся сотрудничеству с Псковской региональной общественной организацией народного творчества «Псковские барды» (руководитель – Игорь Плохов). Первые шаги в совместной деятельности были сделаны ещё в декабре 2017 года.

Напомним также, что творческая встреча прошла в рамках проекта, финансируемого фондом «Память, ответственность, будущее» (Германия).

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