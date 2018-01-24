Крупную сделку по кредиту согласовали Псковским теплосетям депутаты

21:20, 24 января 2018, ПАИ

Cегодня, 24 января, в Псковской городской Думе состоялось заседание комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю под председательством депутата Григория Турчина. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, среди вопросов, рассмотренных на заседании, депутаты согласовали совершение крупной сделки по открытию возобновляемой кредитной линии муниципальному предприятию «Псковские тепловые сети».

Как сообщила председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Лариса Морозова, срок предыдущей кредитной линии скоро заканчивается. Из-за большой задолженности населения и управляющих организаций предприятие вынуждено возобновлять кредитную линию, так как согласно договорным отношениям оно должно оплачивать за энергоносители по факту потребления до десятого числа следующего месяца. По словам директора МП «ПТС» Александра Коростелева, есть судебные решения, которые не исполняются. В ходе обсуждения члены комитета поручили правовым службам органов местного самоуправления проработать вопрос о дальнейших мерах взыскания долгов.

На заседании получил поддержку проект об индексации оплаты труда на 4% с 1 января 2018 года работников органов местного самоуправления города, не замещающих должности муниципальной службы. Эти средства заложены в бюджет города в соответствии с Постановлением администрации Псковской области от 28.12.2017 № 542 «Об индексации должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) работников бюджетной сферы Псковской области».