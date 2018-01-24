Псковский филиал Академии ФСИН подвел итоги 2017 года и наметил задачи на текущий

20:02, 24 января 2018, ПАИ

Сегодня, 24 января, в Псковском филиале Академии ФСИН России состоялось подведение итогов работы в 2017 году и определении приоритетных задач на 2018 год. Расширенное заседание совета филиала прошло под председательством начальника вуза Юрия Панина, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Пскова. В мероприятии приняли участие представители властей Пскова и области, федеральных структур и силовых ведомств региона.

В ходе заседания совета филиала были названы достижения образовательной организации в сфере управления и планирования деятельности образовательной организации. С докладами и отчетами по направлениям деятельности выступили заместители начальника Псковского филиала Академии и ряд руководителей структурных подразделений, которые отметили имеющиеся проблемы и недостатки в работе, обсудив с личным составом пути их решения.

На заседании совета филиала выступили приглашенные гости, которые поблагодарили руководство Псковского филиала Академии ФСИН за высокое качество подготовки выпускников, выразив надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество и пожелав успехов вузу.

Глава Пскова Иван Цецерский особо отметил, что между городской властью и филиалом существуют давние и очень прочные связи, которые в 2017 году были закреплены Соглашением о сотрудничестве. «Хочу подчеркнуть, что именно учащиеся вашего вуза одними из первых среди псковских студентов выразили согласие стать волонтерами во время одного из самых значимых событий - 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени, которые пройдут в Пскове в 2019 году», - обратился он к руководству учебного заведения и вручил наиболее достойным преподавателям благодарственные письма.

Кроме того, на расширенном заседании совета филиала был объявлен приказ о присвоении очередных специальных званий и вручены погоны ряду сотрудников.