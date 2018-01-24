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Общество

Предложения по благоустройству общественных пространств принимает УГХ Пскова

В Управлении городского хозяйства администрации города Пскова (Яна Фабрициуса, 6, кабинет 5) осуществляется прием предложений жителей города по благоустройству общественных территорий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ, в срок до 9 февраля любой желающий может оставить заявку на благоустройство муниципальных территорий общего пользования города Пскова, то есть тротуаров, скверов, городских садов, парков, городских лесов, лесопарков, водных объектов общего пользования, пляжей.

После этого все предложения, а также заявки, ранее включенные в программу «Формирование комфортной городской среды в 2018-2022 годах», поступят в общественную комиссию для отбора объектов, которые будут вынесены на голосование за право благоустройства в первоочередном порядке в этом году. Порядок голосования был утвержден в постановлении № 348 от 29.12.2017 года главой города Пскова Иваном Цецерским.

Для включенных в перечень голосования объектов будут разработаны дизайн-проекты, которые будут опубликованы на официальном сайте города Пскова и в муниципальной газете «Псковские новости», где с ними смогут ознакомиться все желающие.

Окончательный выбор проектов общественных пространств, подлежащих первоочередному благоустройству в 2018 году, будет сделан путем голосования жителей города. Проголосовать за понравившийся проект сможет любой желающий в возрасте от 14 лет. О месте голосования будет сообщено дополнительно.

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