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Общество

Соблюдать правила благоустройства призывает предпринимателей отдел потребительского рынка Пскова

В целях предупреждения существующих угроз и снижения вероятности получения травм для населения Отдел потребительского рынка и услуг администрации Пскова обращает внимание руководителей предприятий торговли и общественного питания, а также индивидуальных предпринимателей на необходимость соблюдения Правил благоустройства, санитарного содержания и озеленения города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета. 

Для владельцев объектов благоустройства определены границы прилегающей территории, в пределах которых необходимо обеспечивать надлежащее содержание и своевременную уборку: стационарные объекты - 10 м по периметру; нестационарные торговые объекты - 5 метров по периметру.

Владельцы (арендаторы) объектов благоустройства в зимний период обязаны обеспечить содержание отведенных и прилегающих территорий в чистоте и порядке, надлежащем санитарном состоянии; недопущение захламления и загрязнения бытовым и строительным мусором, дворовым и уличным сметом; своевременную уборку зданий, строений, сооружений от снега, льда и сосулек, в том числе находящихся на фасаде, карнизах, крышах, у водосточных труб и представляющих угрозу здоровью и жизни людей, с обязательным применением мер по недопущению причинения вреда пешеходам, транспортным средствам с соблюдением правил техники безопасности, а также немедленную уборку территории после производства работ.

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