Неустойчивый характер погоды ожидается в Псковской области в феврале

22:36, 24 января 2018, ПАИ

В феврале в Псковской области прогнозируется неустойчивый характер погоды. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, температурный фон ожидается на 1 градус выше нормы. Месячная сумма осадков ожидается 90-130% от нормы.

В первой половине месяца ночные температуры будут в пределах -5…-10 градусов, с понижением в отдельные ночи до -11…-14, при этом дневные температуры составят -1…-6.

Во второй половине месяца ночные температуры прогнозируются в пределах -3…-8 градусов, в отдельные ночи с понижением до -10…-13, днём потеплеет до 0…-5. В течение месяца высока вероятность оттепелей до 0…+1 градуса. Опасные метеорологические явления не прогнозируются.

При неустойчивом температурном фоне и смене фронтов атмосферного давления возможно усиление ветра до 15-18 метров в секунду с осадками в виде снега, мокрого снега, что может вызвать гололедные явления на ЛЭП, деревьях и гололедицу на автодорогах.

Уровни воды в реках и Псковском и Чудском озерах прогнозируются в норме для зимнего периода. На водоемах устанавливается ледостав. Ухудшения гидрологической обстановки в феврале не ожидается.

Радиационный фон – 9-14 мкр/ч (0,09-0,14 мкзв/ч).