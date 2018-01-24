Великолукские старшеклассники познакомились с работой полиции

22:15, 24 января 2018, ПАИ

В Великих Луках стражи порядка и общественники познакомили старшеклассников с работой полицейских подразделений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На встрече с ребятами из общеобразовательной школы № 5 начальник подразделения по работе с личным составом ОМВД России по городу Великие Луки майор внутренней службы Алексей Иванов и председатель Общественного совета при ОМВД Валерий Муравьев рассказали о Всероссийской акции «Студенческий десант». Они отметили, что подобные акции проводятся для того, чтобы молодые люди узнали об особенностях службы в полиции не только из кинофильмов, а на основе собственных впечатлений.

Затем подростков встретила подполковник полиции Татьяна Фирсова. Она провела для них экскурсию по кабинетам экспертов-криминалистов, где было продемонстрировано оборудование, с помощью которого производится дактилоскопическая, баллистическая, почерковедческая и другие виды экспертиз.

Эксперт Дмитрий Семенов подробно объяснил как отличить подлинную денежную банкноту от подделки. Много интересного рассказал и старший эксперт Евгений Ильин. Побывали школьники также в дежурной части, пообщались с сотрудниками патрульно-постовой службы.

Некоторые из учеников одиннадцатого класса, поблагодарив организаторов за это мероприятие, высказали желание в дальнейшем прийти на работу в органы внутренних дел.