Следить за соцсетями детей призвали псковичей полицейские
Инспектор ПДН отдела полиции № 1 УМВД России по городу Пскову и оперуполномоченный подразделения «К» УМВД России по Псковской области приняли участие в собрании родителей учащихся 5-7 классов многопрофильного лицея № 8. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, мероприятие собрало около трехсот человек. Речь шла о профилактике интернет-рисков и угроз жизни детей и подростков.
Собравшимся разъяснили нормы административной и уголовной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Одновременно с этим родителям рекомендовано обращать внимание на возможное участие несовершеннолетних в группах суицидальной направленности, а также в социальных группах сатанинского, антирелигиозного, депрессивного характера и иных деструктивных поведенческих направлений.
Говорилось и о мерах безопасного использования Интернета, об ответственности за совершение противоправных деяний в этой сфере.