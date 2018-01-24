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Общество

Следить за соцсетями детей призвали псковичей полицейские

Инспектор ПДН отдела полиции № 1 УМВД России по городу Пскову и оперуполномоченный подразделения «К» УМВД России по Псковской области приняли участие в собрании родителей учащихся 5-7 классов многопрофильного лицея № 8. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, мероприятие собрало около трехсот человек. Речь шла о профилактике интернет-рисков и угроз жизни детей и подростков. 

Собравшимся разъяснили нормы административной и уголовной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Одновременно с этим родителям рекомендовано обращать внимание на возможное участие несовершеннолетних в группах суицидальной направленности, а также в социальных группах сатанинского, антирелигиозного, депрессивного характера и иных деструктивных поведенческих направлений. 

Говорилось и о мерах безопасного использования Интернета, об ответственности за совершение противоправных деяний в этой сфере.

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