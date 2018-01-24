Более 6 миллионов россиян улучшили жилищные условия в 2017 году

21:10, 24 января 2018, ПАИ

В 2017 году в России капитальный ремонт выполнен почти в 45 тысячах многоквартирных домов, что на 9,7% больше, чем годом ранее. Как сообщается на сайте Минстроя России, жилищные условия улучшили более чем 6 млн человек.



По данным оперативного отчета, предоставленного регионами в министерство, в 2017 году капитально отремонтировано на 9,7% больше многоквартирных домов, чем в 2016. Такого эффекта удалось достичь, в том числе, благодаря донастройке законодательства в части отбора подрядчиков и проведения комплексных работ, а также ускоренной замене лифтового оборудования.



В 2017 году Минстрой России инициировал федеральный закон о порядке проведения капитального ремонта в многоквартирных домах. В числе прочих нововведений документ регламентирует требования к банкам, где можно открывать спецсчета и счета регоператоров на нужды капитального ремонта дома. К таковым относятся кредитные учреждения, размер капитала которых составляет не менее 250 млрд рублей, входящие в рейтинг кредитного агентства АКРА.



Кроме того, законом устанавливается, что, если до момента приватизации первой квартиры в доме бывшим наймодателем — органом местного самоуправления — было принято решение о проведении капитального ремонта, но этого не случилось, данная обязанность сохраняется за муниципалитетом.



Также документ дает право регионам пересмотреть краткосрочные планы капитального ремонта и установить приоритет ремонта внутридомового газового оборудования и лифтов, так как это непосредственно влияет на безопасность проживания граждан.



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