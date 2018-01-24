Штраф для регионов за некачественные дома переселенцев из аварийного жилья вырос в 5 раз

22:59, 24 января 2018, ПАИ

Штраф для субъектов РФ за срыв сроков устранения недостатков в домах, построенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, повышен со 100 до 500 тысяч рублей. Об этом говорилось в рамках Всероссийского селекторного совещания по вопросам расселения аварийного жилья и реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», которое состоялось под председательством главы Минстроя России Михаила Меня 24 января, сообщается на сайте ведомства.

Соответствующий приказ уже подписан главой ведомства. Директор Департамента городской среды Минстроя России Оксана Демченко уточнила, что за повторный срыв сроков также предусмотрен штраф в размере 500 тысяч рублей. Также регионы будут платить штрафы за предоставление квартир нестандартных планировок.

Министр подчеркнул, что контроль качества построенного жилья налажен, ведется специальный реестр. «Количество домов на контроле сократилось за последний месяц на 14% и составило 356. Но обращаю внимание коллег в регионах - все вопросы с качеством предоставляемого жилья должны быть закрыты», - отметил Михаил Мень.

Он рассказал, что на 1 января в стране расселено более 10,5 млн кв. м. и 673 тысячи человек, что составляет 97,5 % от плановых объемов. Полностью выполнили свои обязательства по расселению аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года, 68 регионов, из них 12 - досрочно. Не завершили реализацию программы 15 регионов: Республики Карелия, Саха (Якутия), Тыва, Забайкальский край, Приморский край, Ставропольский край, Еврейская автономная область, Ивановская, Иркутская, Кировская, Костромская, Омская, Псковская, Свердловская, Тверская области, при этом 6 из них завершают оформление необходимых документов для передачи квартир людям и планируют к середине февраля завершить программу. "Таким образом, к середине февраля исполнение программы составит 99%. Остальные 9 регионов должны завершить расселение до конца текущего года», - сказал Михаил Мень.

Министр обратил особое внимание, что этот вопрос находится на контроле президента РФ и главы двух регионов уже понесли ответственность за срыв сроков. «Мы детально проанализируем ситуацию по каждому региону, все причины отставания от графика, и по итогам будем докладывать главе государства о регионах, которые не справились со своими обязательствами без уважительных причин», - заявил министр. Он призвал глав субъектов принять исчерпывающие меры по завершению программ 2017 года и не допустить их срыва.

Кроме того, глава ведомства напомнил, что в 2018 году также должен быть расселен и весь вновь выявленный аварийный фонд, признанный таковым до 1 января 2012 года, что составляет 151,7 тыс. кв. метров и 8,5 тыс. человек. Соответствующие целевые показатели для 13 регионов находятся на утверждении в Правительстве. Расселение этого этапа должно быть реализовано до конца 2018 года.