Юрий Сорокин выдвинут на пост зампредседателя Псковского областного Собрания

21:38, 24 января 2018, ПАИ

Фракция «Единой России» в Псковском областном Собрании выдвинула депутата Юрия Сорокина на должность заместителя председателя регионального парламента, осуществляющего полномочия без отрыва от основной деятельности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Решение принято на заседании фракции 24 января путем тайного голосования. В бюллетень были внесены две кандидатуры - Натальи Мельниковой и Юрия Сорокина, которого в итоге единогласно поддержали присутствующие коллеги.

В соответствии со статьёй 11 Регламента Собрания депутатов заместитель председателя избирается на сессии тайным голосованием. Решение принимается большинством голосов от числа избранных депутатов и оформляется постановлением Собрания.

Напомним, должность заместителя председателя Собрания освободилась в связи со скоропостижным уходом Валентина Каленского, попавшего 3 января в дорожно-транспортное происшествие и получившего несовместимые с жизнью травмы. В областном Собрании депутат возглавлял фракцию «Единая Россия» и занимал должность вице-спикера без отрыва от основной деятельности – более 40 лет Валентин Каленский посвятил работе в потребкооперации.

Добавим, Юрий Сорокин является заместителем руководителя фракции «Единой России», членом президиума регионального политического совета, координатором партийного проекта «Детский спорт» в Псковской области.