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Культура

Посвященная роману «Дубровский» выставка открылась на сайте Пушкинского заповедника

С новой виртуальной выставкой из фонда научной библиотеки Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» с 25 января можно познакомиться на официальном сайте учреждения. Как сообщила Псковскому агентству информации пресс-атташе учреждения Лидия Токарева, очередная интернет-экспозиция посвящена неоконченному роману «Дубровский».

Произведение с названием, данным ему издателем при первом выходе в свет в 1841 году, многократно переиздавалось. В фонде музейной библиотеки сегодня есть ряд редких книг, в том числе выпущенных в свет к памятным датам — столетию со дня смерти и к 150-летию со дня рождения поэта, с иллюстрациями, выполненными выдающимися русскими и советскими художниками, а также многие издания книги в переводах, экземпляры с владельческими пометами. Адрес выставки в сети — http://pushkin.ellink.ru/sborniki/libexh31.asp.

Лидия Токарева напомнила, что заниматься в читальном зале уникальной научной библиотеки Пушкинского заповедника по существующим правилам может любой желающий — достаточно написать соответствующее заявление на имя директора музея.

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