Список российских спортсменов на Олимпиаде-2018 снова может сократиться

09:10, 25 января 2018, ПАИ

Международный олимпийский комитет (МОК) может сократить команду российских спортсменов по итогам проверки, которую провела независимая комиссия МОКа под руководством француженки Валери Фурнейрон. Об этом пишет газета «Известия».

Итоги тестов рассмотрит специальная комиссия OARIG, которая и примет окончательное решение по атлетам из России. Окончательный состав российской делегации объявят до 28 января.

Ппод сокращение могут попасть чемпионы сочинских Игр — в их числе Вик Уайлд, Екатерина Боброва, Дмитрий Соловьёв и Илья Черноусов.

«Худший вариант — если из списка российских олимпийцев вычеркнут всех спортсменов, которые принимали участие в Играх-2014 в Сочи, а это довольно внушительный список. Это и спортсмены, и тренеры», — отметил он.

В МОКе при этом уже заявили, что на Олимпиаду могут не попасть даже атлеты, к которым нет допинговых претензий. По мнению экспертов и спортсменов, решение не пускать в Пхенчхан ничем не скомпрометировавших себя спортсменов имеет «абсолютно политический» контекст.

Зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Россияне отправятся на турнир в команде «Олимпийские атлеты из России».