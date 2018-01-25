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Общество

Минфин предложил повысить градус вина

Минфин подготовил законопроект, согласно которому в российском вине может быть разрешено большее содержание спирта, сообщает газета «Известия».

Ведомство предлагает внести изменения в закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта». Поправки скорректируют определение этого вида спиртного. Необходимость в поправках объясняется повышением сахаристости виноматериалов и появлением нового вида дрожжей.

Согласно законопроекту, вино обозначат как алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта от 8,5% до 17,5% конечного объема. При этом действующий закон определяет вино как напиток, в котором на долю спирта приходится от 8,5% до 16,5% конечного объема. Новый документ поднимет допустимую крепость на один градус. При этом нельзя добавлять этиловый спирт — процесс должен быть натуральным, это требование сохранится.

Документ направлен в правительство. После одобрения в кабинете министров документ поступит в Государственную думу.

 

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