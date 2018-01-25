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Более 500 тысяч рублей были выплачены порховичам после вмешательства прокуратуры

503 тысячи рублей были выплачены работникам СПК «Колхоз Россия» Порховского района после вмешательства прокуратуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что 24-м работникам предприятия не была выплачена заработная плата за ноябрь 2017 года на сумму 503 тысячи рублей.

В этой связи прокуратура района внесла в адрес председателя предприятия представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений и выплаты работникам денежной компенсации в порядке, предусмотренном статьей 236 ТК РФ.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, зарплата работникам предприятия выплачена.

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